uniCROSS intensiv

Drogen in Deutschland

In den Niederlanden gibt es sogenannte Head Shops, in einigen Staaten in den USA kann man Gras in Geschäften kaufen und in Portugal ist der Erwerb, Besitz und Konsum aller Drogen für den persönlichen Gebrauch entkriminalisiert. Auch in Deutschland wird der Ruf nach Legalisierung & Entkriminalisierung immer lauter. In zwei Beiträgen beleuchten wir die Vor- und Nachteile einer Legalisierung und Entkriminalisierung in Deutschland.